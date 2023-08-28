Над Мариуполем оккупанты запустили ракеты или управляемые авиабомбы, — Андрющенко

Авиация окупантов в небе над Мариуполем. Фото: Мариуполь

Над временно оккупированным Мариуполем была зафиксирована утром вражеская авиация. Это могли быть запуски ракет или управляемых авиабомб.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Утром авиация оккупантов над городом. Пошли запуски ракет или управляемых авиабомб над аэропортом Мариуполя в северо-западное направление", — написал он.

Авиация оккупантов в небе над Мариуполем. Фото: Мариуполь

Карта направления движения угрозы. Фото: Петр Андрющенко

Ранее во временно оккупированном Мариуполе "кадыровцы" напали на россиян. В городе раздавались выстрелы.

Напомним, в Мариуполе оккупанты готовятся к тому, чтобы "защищаться" во время контрнаступления ВСУ, окопаясь и строя оборонительные укрепления. Однако отступая, россияне собираются уничтожать город, чтобы не дать украинским защитникам закрепиться во время уличных боев.