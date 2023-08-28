Над Мариуполем оккупанты запустили ракеты или управляемые авиабомбы, — Андрющенко
Над временно оккупированным Мариуполем была зафиксирована утром вражеская авиация. Это могли быть запуски ракет или управляемых авиабомб.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В каком направлении запуски
"Утром авиация оккупантов над городом. Пошли запуски ракет или управляемых авиабомб над аэропортом Мариуполя в северо-западное направление", — написал он.
Ранее во временно оккупированном Мариуполе "кадыровцы" напали на россиян. В городе раздавались выстрелы.
Напомним, в Мариуполе оккупанты готовятся к тому, чтобы "защищаться" во время контрнаступления ВСУ, окопаясь и строя оборонительные укрепления. Однако отступая, россияне собираются уничтожать город, чтобы не дать украинским защитникам закрепиться во время уличных боев.