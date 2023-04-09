Над Сумщиною українські військові збили безпілотник окупантів

Безпілотник, ілюстративне фото: google.com

У неділю, 9 квітня, зенітники ЗСУ збили над Сумською областю ворожий безпілотник. Попередньо, це був БпЛА типу "Zala 421-16е".

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

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"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БпЛА. У неділю,9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БпЛА, попередньо типу Zala 421-16е", — йдеться в повідомленні.

Фото: ОК "Північ.

Що відомо про безпілотник Zala 421-16е

ZALA 421-16 — безпілотний літак, який виготовляється іжевською компанією. За твердженням виробника, призначений для дистанційного моніторингу, спостереження в широкому діапазоні складного рельєфу місцевості та водної поверхні. Літак придатний для пошуку об'єктів на значній відстані з точним визначенням їх географічних координат. Ефективний у проведенні масштабної аерофотозйомки об'єктів.

Нагадаємо, нещодавно зенітники 10-ї бригади українських збройних сил знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Внаслідок атаки загинув увесь екіпаж противника.

Окрім того, 7 квітня в Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".