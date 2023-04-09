Над Сумщиною українські військові збили безпілотник окупантів
У неділю, 9 квітня, зенітники ЗСУ збили над Сумською областю ворожий безпілотник. Попередньо, це був БпЛА типу "Zala 421-16е".
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
ЗСУ збили ворожий безпілотник
"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БпЛА. У неділю,9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БпЛА, попередньо типу Zala 421-16е", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про безпілотник Zala 421-16е
ZALA 421-16 — безпілотний літак, який виготовляється іжевською компанією. За твердженням виробника, призначений для дистанційного моніторингу, спостереження в широкому діапазоні складного рельєфу місцевості та водної поверхні. Літак придатний для пошуку об'єктів на значній відстані з точним визначенням їх географічних координат. Ефективний у проведенні масштабної аерофотозйомки об'єктів.
Нагадаємо, нещодавно зенітники 10-ї бригади українських збройних сил знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Внаслідок атаки загинув увесь екіпаж противника.
Окрім того, 7 квітня в Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".