Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Над Сумщиною українські військові збили безпілотник окупантів arrow

Над Сумщиною українські військові збили безпілотник окупантів

9 квітня 2023 16:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Безпілотник, ілюстративне фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 9 квітня, зенітники ЗСУ збили над Сумською областю ворожий безпілотник. Попередньо, це був БпЛА типу "Zala 421-16е".

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

Читайте також:

ЗСУ збили ворожий безпілотник

"Сили оборони Сіверщини знищили ворожий БпЛА. У неділю,9 квітня, бійці-зенітники збили над Сумщиною російський БпЛА, попередньо типу Zala 421-16е", — йдеться в повідомленні. 

російський безпілотник
Фото: ОК "Північ.

Що відомо про безпілотник Zala 421-16е

ZALA 421-16 — безпілотний літак, який виготовляється іжевською компанією. За твердженням виробника, призначений для дистанційного моніторингу, спостереження в широкому діапазоні складного рельєфу місцевості та водної поверхні. Літак придатний для пошуку об'єктів на значній відстані з точним визначенням їх географічних координат. Ефективний у проведенні масштабної аерофотозйомки об'єктів. 

Нагадаємо, нещодавно зенітники 10-ї бригади українських збройних сил знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Внаслідок атаки загинув увесь екіпаж противника. 

Окрім того, 7 квітня в Донецькій області підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ліквідував російський літак. Ціллю десантників став штурмовик Су-25 "Грач".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB