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Над Сумской областью украинские военные сбили беспилотник оккупантов

9 апреля 2023 16:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Беспилотник, иллюстративное фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 9 апреля, зенитчики ВСУ сбили над Сумской областью вражеский беспилотник. Предварительно, это был БпЛА типа Zala 421-16е.

Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".

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"Силы обороны Северской области уничтожили вражеский БпЛА. В воскресенье, 9 апреля, бойцы-зенитчики сбили над Сумской областью российский БпЛА, предварительно типа Zala 421-16е", говорится в сообщении.

русский беспилотник
Фото: ОК "Север.

Что известно о беспилотнике Zala 421-16е

ZALA 421-16 — беспилотный самолет, который производится ижевской компанией. По утверждению изготовителя, предназначен для дистанционного мониторинга, наблюдения в широком диапазоне сложного рельефа местности и водной поверхности. Самолет подходит для поиска объектов на значительном расстоянии с точным определением их географических координат. Эффективен в проведении масштабной аэрофотосъемки объектов.

Напомним, недавно зенитчики 10-й бригады украинских вооруженных сил уничтожили российский вертолет Ка-52 на востоке. В результате атаки погиб весь экипаж противника.

Кроме того, 7 апреля в Донецкой области подразделение противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ликвидировало российский самолет. Целью десантников стал штурмовик Су-25 "Грач".

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