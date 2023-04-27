Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб ВСУ arrow

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб ВСУ

27 апреля 2023 06:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб ВСУ
Украина готовится к контрнаступлению. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжается 428-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Российская федерация продолжает нарушать Международное гуманитарное право, целят и обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, на этих участках фронта подразделения сил обороны за прошедшие сутки отразили 54 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Бахмутском направлении — враг продолжает наступать. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское.

На Авдеевском направлении — враг также пытался наступать в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел.

Также сообщается, что за минувшие сутки наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожены 6 вражеских беспилотников. 

Напомним, в боях за Бахмут   растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас