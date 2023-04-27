Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, — Генштаб ВСУ

Украина готовится к контрнаступлению. Фото: скриншот

Продолжается 428-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Российская федерация продолжает нарушать Международное гуманитарное право, целят и обстреливают позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру, терроризируя мирное население.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и критической инфраструктуре населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Так, на этих участках фронта подразделения сил обороны за прошедшие сутки отразили 54 атаки противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Бахмутском направлении — враг продолжает наступать. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское.

На Авдеевском направлении — враг также пытался наступать в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел.

Также сообщается, что за минувшие сутки наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Уничтожены 6 вражеских беспилотников.

Напомним, в боях за Бахмут растет конкуренция между российскими частными военными компаниями. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.