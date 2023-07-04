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"Приказ был готов": сержант Маркус рассказал о новой должности, которую ему предлагали в ВСУ

4 июля 2023 22:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сержант Маркус рассказал про новую должность, которую ему предлагали
Мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус сообщил, что полгода назад ему предлагали повышение. Впрочем, военнослужащий отказался, чтобы остаться в своей бригаде.

Об этом Маркус рассказал в видеообращении.

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Маркус о себе и своей службе

По словам Маркуса, он не является командиром части, он сержант бригады. При этом он уточнил, что командиром воинской части А4699 47 Отдельной механизированной бригады "Магура" является Сак Александр Александрович.

Также военнослужащий отрицает критику о своей поездке в Киев, во время которой он встретился с Зеленским. Он возразил, что получил от президента орден.

"За все годы моей службы, в том числе во время войны, у меня нет никакой государственной награды. И не планируется. Меня эти вещи не волнуют. Не понимаю, почему других эти вещи волнуют", — сказал он.

Кроме того, Маркус рассказал о своем отношении к карьере. По его словам, его не волнует военная карьера.

"Меня не волнует и моя военная карьера. Чуть больше полугода назад мне предлагали повышение, даже приказ был готов на то, чтобы меня поставить на должность главного сержанта одной из группировок войск. Я отказался, чтобы остаться в бригаде. Потому что карьера меня не интересует. Все эти "загоны" о политике... Меня это не интересует", — добавил он.

Маркус заверил также, что нет никаких планов относительно того, чтобы строить политическую карьеру.

"Люди, успокойтесь! Мы все просто делаем свою работу. Не натягивайте сову на глобус, лишь бы что-то предъявить. Давайте решать вопросы по мере их появления", — обратился он к критикам.

Напомним, что главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура", Валерий Маркус сообщил, что вскоре его бригада объявит набор людей. Впрочем, пока это будет набор людей по анкетах на ключевые должности.

Также Валерий Маркус утверждает, что его бригада за период "ежедневных атак" в течение месяца понесла потери менее 2%. Таким образом он отреагировал на заявления о якобы больших потерях бригады, которые распространяются в сети.

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