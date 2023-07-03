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Сержант Маркус рассказал о некачественном оружии российских оккупантов

3 июля 2023 13:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сержант Маркус рассказал о некачественном оружии российских оккупантов
Украинский военнослужащий Валерий Маркус. Фото: Instagram Маркуса
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинские войска продолжают контрнаступать на территории Запорожской области и брать трофеи. Некоторые образцы российского оружия вызвали недоумение у украинских военнослужащих.

Об этом главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус опубликовал на своем Telegram-канале.

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Очередные трофеи "Магуры"

Известный украинский военнослужащий Валерий Маркус рассказал о новых российских трофеях, захваченных во время контрнаступления на территории Запорожской области.

В частности, в руки украинских военных 47-й бригады попали автоматы АК-12 российского оккупационного контингента.

Некачественное российское оружие

Валерий Маркус заявил, что российские военные совсем не заботятся о своем оружии.

"Как можно настолько не уважать свое оружие... Я таких засранных автоматов в жизни не видел", — подчеркнул главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Маркус о российском оружии
Маркус о российском оружии

Напомним, что ранее Валерий Маркус подверг критике журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.

Также он рассказал о времени штурмов и окопов, забитых трупами российских оккупантов.

Кроме того, Валерий Маркус показал трофеи бригады "Магура", в том числе российский танк.

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