Пытались сбежать, но напрасно — в Сумской области Азов мастерски отработал по оккупантам

Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот с видео

На Кременском направлении военные бригады "Азов" отработали по оккупантам сбросами ударных дронов. Произошло это вблизи Тернов Сумской области.

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке АЗОВ.

Читайте также:

Уничтожение окупантов в Сумской области

"Уничтожение оккупантов ударными дронами 12-й бригады "Азов" вблизи Тернов. Операторы работают по вражеской пехоте сбросами боеприпасов на Кременском направлении", — подписали видео в "Азов".

На обнародованных кадрах можно увидеть, как в ходе разведки местности украинские бойцы заметили вражескую пехоту. Попытки россиян сбежать были бесполезными, ведь по ним сразу отработали сбросами с дронов.

Напомним, киберспециалисты СБУ уничтожили пять комплексов наблюдения врага и другую технику.

Добавим, бойцы Сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику с помощью FPV-дронов.

Кроме того, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.