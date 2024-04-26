Пытались сбежать, но напрасно — в Сумской области Азов мастерски отработал по оккупантам
На Кременском направлении военные бригады "Азов" отработали по оккупантам сбросами ударных дронов. Произошло это вблизи Тернов Сумской области.
Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке АЗОВ.
Уничтожение окупантов в Сумской области
"Уничтожение оккупантов ударными дронами 12-й бригады "Азов" вблизи Тернов. Операторы работают по вражеской пехоте сбросами боеприпасов на Кременском направлении", — подписали видео в "Азов".
На обнародованных кадрах можно увидеть, как в ходе разведки местности украинские бойцы заметили вражескую пехоту. Попытки россиян сбежать были бесполезными, ведь по ним сразу отработали сбросами с дронов.
Напомним, киберспециалисты СБУ уничтожили пять комплексов наблюдения врага и другую технику.
Добавим, бойцы Сил специальных операций за неделю работы на Донецком направлении обнаружили и уничтожили 11 россиян и их тяжелую технику с помощью FPV-дронов.
Кроме того, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.
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