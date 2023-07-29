Росіяни обстріляли заклад освіти у Сумах 29 липня

Росіяни обстріляли Суми. Ілюстративне фото: google

Увечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.

Про це повідомляють у Сумській ОВА.

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Росіяни обстріляли Суми 29 липня

Повідомляється, що росіяни обстріляли заклад освіти у Сумах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

В ОВА зазначають, що на місці прильоту працюють всі необхідні служби.

Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.

Додамо, що увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. У результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.