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Окупанти обстріляли заклад освіти у Сумах

29 липня 2023 21:54
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли заклад освіти у Сумах 29 липня
Росіяни обстріляли Суми. Ілюстративне фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 29 липня, у декількох північних областях України лунала повітряна тривога. Російські терористи обстріляли місто Суми.

Про це повідомляють у Сумській ОВА

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Повідомляється, що росіяни обстріляли заклад освіти у Сумах. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

В ОВА зазначають, що на місці прильоту працюють всі необхідні служби.

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Повідомлення ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості. 

Додамо, що увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. У результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

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