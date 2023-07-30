Последствия ракетного удара в Сумах: есть погибшие и раненые

Работники ГСЧС разбирают завалы разрушенного заведения высшего образования в Сумах. Фото: МВД

В МВД обнародовали кадры с места попадания вражеской ракеты по учебному заведению в Сумах. Есть погибшие и раненые, сейчас на месте работают экстренные службы.

Об этом также сообщает МВД.

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"Предварительно известно о, по меньшей мере, 1 погибшей и 5 раненых гражданских лиц", — говорится в сообщении МВД.

На опубликованных кадрах видно, что от здания практически ничего не осталось.

Также в ведомстве добавили, что на месте работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий пожара.

Работники ГСЧС разбирают завалы разрушенного заведения высшего образования в Сумах. Фото: МВД

Работники ГСЧС разбирают завалы разрушенного заведения высшего образования в Сумах. Фото: МВД

Напомним, что вечером, 29 июля, в нескольких северных областях Украины звучала воздушная тревога. Российские террористы обстреляли город Сумы.

Также мы сообщали, что в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.

Добавим, что на ремонт разрушенного российской ракетой жилого дома в Николаеве планируют выделить более 9 миллионов гривен. Речь идет о пятиэтажке по ул. Адмиральской.