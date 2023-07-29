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Удар по Чонгарському мосту: окупанти поскаржились на повторний обстріл

29 липня 2023 16:41
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Удар по Чонгарському мосту: окупанти поскаржились на повторний обстріл
Чонгарський міст після удару 22 червня. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупанти почали писати у своїх пропагандистських соцмережах про повторний удар по Чонгарському мосту, яке нібито було завдано рано-вранці 29 липня. Водночас місцеві жителі пишуть начебто удару зазнав залізничний міст у районі цього населеного пункту.

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

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У своїх соцмережах Жирохов написав, що окупанти заявляють про ще один удар по Чонгарському мосту.

"Московіти пишуть: Сегодня около 5:15 ВСУ нанесли повторный удар по мосту через Чонгар. А наші мовчать", — йдеться у повідомленні. 

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У місцевих Telegram-пабліках місцеві теж почали скаржитись на "підрив" моста, а окупанти бідкаються, що Збройні сили України всерйоз взялися за їхню логістику.

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Повідомлення місцевих жителів. Фото: скрнішот

Втім, наразі жодних підтверджень ураження моста у Чонгарі немає. Місцеві лише публікують фото з автомобільними заторами у районі Чонгара.

Не було також офіційних заяв від українських військових.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня у Криму стався вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст. 

Згодом у мережі зʼявилося відео удару ракет по мосту, а в Генштабі розповіли, що міст уразили ракетою Storm Shadow. 

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