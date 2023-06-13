Зеленський показав нові фото з наслідками російського терору

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російські терористи хочуть, аби українці страждали, та роблять усе для цього. Вони не лише воюють у гарячих точках на фронті, але й продовжують обстрілювати мирне населення всередині країни.

Фото з наслідками російського терору опублікував Президент України Володимир Зеленський.

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"Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх, коли світ має знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглася повсюдно", — наголошує лідер.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що представники Міжнародного кримінального суду уже відвідали затоплену внаслідок російського теракту Херсонщину. Робота щодо розслідування катастрофи внаслідок підриву Каховської ГЕС вже почалася.

Також український лідер показав, як евакуюють людей із затоплених територій внаслідок підриву ГЕС.