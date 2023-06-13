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Последствия российского террора: Зеленский показал новые фото

13 июня 2023 14:13
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский показал новые фото с последствиями российского террора
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские террористы хотят, чтобы украинцы страдали и делают все для этого. Они не только сражаются в горячих точках на фронте, но и продолжают обстреливать мирное население внутри страны.

Фото с последствиями российского террора опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Мы живем в такое время, когда наша свобода зависит от нас всех, когда мир должен знать полную правду о каждом преступлении против свободы в одной части света, чтобы свобода сохранилась повсеместно", — отмечает лидер.

 

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что представители Международного уголовного суда уже посетили затопленную в результате российского теракта Херсонщину. Работа по расследованию катастрофы в результате подрыва Каховской ГЭС уже началась.

Также украинский лидер показал, как эвакуируют людей из затопленных территорий в результате подрыва ГЭС.

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