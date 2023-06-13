Зеленский показал новые фото с последствиями российского террора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российские террористы хотят, чтобы украинцы страдали и делают все для этого. Они не только сражаются в горячих точках на фронте, но и продолжают обстреливать мирное население внутри страны.

Фото с последствиями российского террора опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

Фото

"Мы живем в такое время, когда наша свобода зависит от нас всех, когда мир должен знать полную правду о каждом преступлении против свободы в одной части света, чтобы свобода сохранилась повсеместно", — отмечает лидер.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что представители Международного уголовного суда уже посетили затопленную в результате российского теракта Херсонщину. Работа по расследованию катастрофы в результате подрыва Каховской ГЭС уже началась.

Также украинский лидер показал, как эвакуируют людей из затопленных территорий в результате подрыва ГЭС.