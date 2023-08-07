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Последствия удара РФ по Покровску: количество погибших возросло

7 августа 2023 23:59
обновлено: 00:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия удара РФ по Покровску: количество погибших возросло
Пострадавших в результате ракетного удара по Покровску забирает скорая помощь. Фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске Донецкой области из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно еще об около 30 раненых.

Об этом сообщает Суспільне.

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"Разбор завалов приостановили. Их продолжат разбирать примерно через час. Известно о семи погибших и 27 раненых. Раненые направлены в местную больницу, двое — в тяжелом состоянии, их направили в Днепр", — рассказал Добряк.

Напомним, что в результате обстрела Покровска Донецкой области растет количество раненых. Среди них есть ребенок.

Также мы писали, что в понедельник, 7 августа, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска в Донецкой области. По его словам, нужно срочно остановить российский террор.

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