Последствия удара РФ по Покровску: количество погибших возросло

Пострадавших в результате ракетного удара по Покровску забирает скорая помощь. Фото: ГСЧС

Глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске Донецкой области из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно еще об около 30 раненых.

Об этом сообщает Суспільне.

Читайте также:

Последствия ракетного удара по Покровску

"Разбор завалов приостановили. Их продолжат разбирать примерно через час. Известно о семи погибших и 27 раненых. Раненые направлены в местную больницу, двое — в тяжелом состоянии, их направили в Днепр", — рассказал Добряк.

Напомним, что в результате обстрела Покровска Донецкой области растет количество раненых. Среди них есть ребенок.

Также мы писали, что в понедельник, 7 августа, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска в Донецкой области. По его словам, нужно срочно остановить российский террор.