Последствия удара РФ по Покровску: количество погибших возросло
Глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске Донецкой области из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно еще об около 30 раненых.
Об этом сообщает Суспільне.
Последствия ракетного удара по Покровску
"Разбор завалов приостановили. Их продолжат разбирать примерно через час. Известно о семи погибших и 27 раненых. Раненые направлены в местную больницу, двое — в тяжелом состоянии, их направили в Днепр", — рассказал Добряк.
Напомним, что в результате обстрела Покровска Донецкой области растет количество раненых. Среди них есть ребенок.
Также мы писали, что в понедельник, 7 августа, российские войска обстреляли Покровск Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска в Донецкой области. По его словам, нужно срочно остановить российский террор.