Наступ ЗСУ та втрати росіян: зведення Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Російські війська щоденно обстрілюють території України та цивільне населення, оскільки не можуть досягти успіхів на фронті. Українські військові проводять активні наступальні дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати окупантів

"Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

два пункти управління,

два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,

радіолокаційну станцію противника.

Росія продовжує зазнавати значних втрат у живій силі. Зокрема, через безуспішні штурмові дії та спроби покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку, багато особового складу втратили підрозділи повітряно-десантних військ.

Обстріли окупантів

У Генштабі розповіли, що у ніч проти 11 червня російські окупанти завдали чергового масованого авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні БпЛА типу Shahed-131/136.

"Всього, протягом доби, ворог завдав 25 авіаційних ударів. Також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — розповіли у відомстві.

Українців попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Як західні санкції проти РФ "вилазять їй боком"

У Генштабі розповіли, що оборонній промисловості РФ даються взнаки міжнародні санкції.

За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва, заборонені до використання через їх самодетонацію. До того ж відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою.

Ситуація на оперативних напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

та напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. На Куп’янському напрямку противник продовжує обстрілювати населені пункти.

противник продовжує обстрілювати населені пункти. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районі Торецька Донецької області.

противник завдав авіаударів в районі Торецька Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав, там же завдав авіаційних ударів.

противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав, там же завдав авіаційних ударів. На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 12 ворожих атак в районі міста Мар’їнка.

наші захисники відбили усі 12 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Нагадаємо, 10 червня українські захисники звільнили село Нескучне Донецької області. Збройні сили України активно проводять контрнаступальні дії на сході.

Окрім того, 11 червня військовій 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор.