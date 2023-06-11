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Наступление ВСУ и потери россиян: сводка Генштаба

11 июня 2023 19:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Наступление ВСУ и потери россиян: сводка Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские войска ежедневно обстреливают территории Украины и гражданское население, поскольку не могут добиться успехов на фронте. Украинские военные проводят активные наступательные действия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

"Авиация сил обороны в сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника", — говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • два пункта управления,
  • два артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • радиолокационную станцию противника

Россия продолжает нести значительные потери в живой силе. В частности, из-за безуспешных штурмовых действий и попыток улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении, многие личные составы потеряли подразделения воздушно-десантных войск.

Обстрелы оккупантов

В Генштабе рассказали, что в ночь на 11 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный авиационный удар по Украине, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed-131/136.

"Всего, в течение суток, враг нанес 25 авиационных ударов. Также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — рассказали в ведомстве.

Украинцев предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Как западные санкции против РФ "вылезают ей боком"

В Генштабе рассказали, что оборонной промышленности РФ сказываются международные санкции.

По имеющейся информации, крупные партии 122 и 152 мм артиллерийских боеприпасов 2023 производства, запрещены к использованию из-за их самодетонации. К тому же, отмечается ухудшение уровня обеспечения подразделений оккупантов вооружением и военной техникой.

Ситуация на оперативных направлениях

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
  • В Купянском направлении противник продолжает обстреливать населенные пункты.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.
  • На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районе Торецка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел, там же нанес авиационных ударов.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все 12 вражеских атак в районе города Марьинка.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Напомним, 10 июня украинские защитники освободили село Нескучное Донецкой области. Вооруженные силы Украины активно производят контрнаступательные действия на востоке.

Кроме того, 11 июня военной 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша освободили  населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область). Над поселком уже развевается украинский флаг.

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