Скільки окупантів і техніки знищили ЗСУ за добу, дані Генштабу 11 червня

ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб

Триває 473 доба героїчного протистояння українського народу проти збройної агресії РФ. За останню добу наші захисники завдали удару по особовому складу та знищили деяку військову техніку противника.

Про це повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

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За 9 червня українські захисники знищили на фронтах війни майже тисячу російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили 17 танків, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, а також 37 БПЛА та 7 крилатих ракет.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 215640 (+980) осіб ліквідовано;

танків — 3926 (+17) од.;

бойових броньованих машин — 7631 (+24) од.;

артилерійських систем — 3736 (+19) од.;

РСЗВ — 601 (+1) од.;

засоби ППО — 362 (+0) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 299 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3300 (+37).;

крилаті ракети — 1183 (+7).;

кораблі /катери — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6461 (+33) од.;

спеціальна техніка — 509 (+2).

Втрати російської армії станом на 11 червня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, раніше ми писали, що 10 червня Сили оборони України продовжили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох напрямках фронту. Зокрема, наші захисники досягли локальних успіхів у Запорізькій області.

Додамо, що західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.