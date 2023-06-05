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Наступают "широким фронтом": в Минобороны отчитались об успехах ВСУ под Бахмутом

5 июня 2023 19:13
- Карина Бовсуновская
Наступают "широким фронтом": в Минобороны отчитались об успехах ВСУ под Бахмутом
Украинские военные на Бахмутском направлении фронта. Фото: Reuters
- Карина Бовсуновская

ВСУ удалось продвинуться на разных участках на Бахмутском направлении. Украинские воины смогли отбить у окупантов до 1600 метров территории.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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По ее словам, в эти сутки наши защитники действовали успешно на Бахмутском направлении. Также украинские военные Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" наступают и на восточном фронте.

Несмотря на жесткое сопротивление и попытки армии РФ удержать занимаемые позиции, украинские части во время боев продвинулись вперед по нескольким направлениям.

"В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Васильевка и Парасковеевка от 200 до 1600 метров. Это по разным направлениям. В направлении Ивановское — Клищиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров. Тоже по разным направлениям", — объяснила заместитель министра обороны.

Однако боевые действия продолжаются.

Напомним, ранее Анна Маляр отметила, что украинские силы продолжают оборону, начинавшуюся в начале вторжения РФ. В некоторых направлениях ВСУ переходят к наступательным действиям.

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