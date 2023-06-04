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Маляр розповіла, чи буде в Україні оголошено про початок контрнаступу ЗСУ

4 червня 2023 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, чи буде в Україні оголошено про початок контрнаступу ЗСУ
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що оголошення про початок контрнаступу ЗСУ не буде. Вона наголосила, що плани люблять тишу.

Про це Ганна Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі.

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Оголошення про початок контрнаступу не буде

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", — наголосила Маляр.

Вона також опублікувала короткий ролик, на якому українські військові закликають мовчати про контрнаступ.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нещодавно заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що плани ЗСУ щодо контрнаступу проти російських окупантів залишаються в силі, попри численні атаки ракетами та безпілотниками.

Також ми писали, що Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незабаром настане той час, коли Україна перейде до активних наступальних дій.

Військовий експерт, колишній заступник начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що російські окупаційні сили не здадуть так просто загарбані ними українські території і чинитимуть опір під час контрнаступу Збройних сил України. Адже вони тривалий час серйозно готувалися до спротиву.

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