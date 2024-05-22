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Нацгвардейцы уничтожили на фронте российский танк-сарай — видео

22 мая 2024 14:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Бойцы Нацгвардии ликвидировали танк-сарай россиян на Лиманском направлении
Уничтоженный танк-сарай. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины бригады "Рубіж" ликвидировали "интересный" танк оккупантов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба МВД Украины в Telegram в среду, 22 мая.

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На Лиманском направлении российские оккупанты двигались на танке, корпус которого "защитили" древесиной. Таким образом, они пытались обезопасить технику от попаданий украинских FPV-дронов.

Однако украинским бойцам бригады "Рубіж" Национальной Гвардии все равно удалось уничтожить это чудо инженерного мнения россиян, на котором они двигались в направлении украинских позиций.

На видео видно, как после попадания дрона российская военная техника взрывается и пылает.

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Скриншот поста МВД Украины

Ранее офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников заявил, что использование оккупантами "танков-сараев" не очень эффективно.

Также мы писали, что во время наступления захватчиков под Красногоровкой Донецкой области ВСУ уничтожили "танки-черепахи" врага. Для ушибов они использовали ствольную артиллерию, минометы и кассетные боеприпасы.

МВД
оружие
танки
военная техника
оккупанты
война в Украине

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