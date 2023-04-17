"Нация извергов и убийц": Ермак отреагировал на убийства детей "вагнеровцами"

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: сайт Зеленского

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на убийства украинских детей "вагнеровцами". Он подчеркнул, что это проливает свет на преступления российской армии в Украине.

Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

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"Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из ЧВК "Вагнер", но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают", — подчеркнул Ермак.

По его словам, российская нация — это изверги, убийцы и биологический мусор этого мира. Ермак подчеркнул, что одно признание "вагнеровца" мало, ведь должно быть справедливое и жесткое наказание. Он отметил, что Украина узнает все факты преступлений и найдет каждого, кто их совершал.

"Россияне похитили тысячи украинских детей. Сколько их осталось в живых — пока неизвестно. Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей. Мир должен видеть лицо России, не бояться, а бить жестко", — добавил Ермак.

Напомним, бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК "Вагнер", рассказал о расстреле мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Зафиксированные на видео показания экс-"вагнеровца" опубликовал российский правозащитный ресурс. Как утверждает наемник, примерно 10 расстрелянных были подростками от 15-17 лет.

Также мы писали, что в январе 2023 наемники ЧВК "Вагнер" расстреляли в Бахмуте по меньшей мере 60 украинских военнопленных и российских дезертиров.