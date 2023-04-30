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Навчання ЗСУ у Великій Британії: опрацювання бойових дій у міській забудові

30 квітня 2023 04:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Навчання ЗСУ у Великій Британії: опрацювання бойових дій у міській забудові
Українські військові продовжують навчання у Британії. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Великій Британії українські військові вивчають організацію та ведення боїв у міській забудові. Заняття проводять шведські інструктори.

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

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"Ця підготовка дає змогу оволодіти бойовими навичками, підвищити безпеку та силу дій Збройних Сил України, щоб військовослужбовці могли оволодіти необхідними тактичними знаннями для захисту України", — йдеться в повідомленні.

Шведські інструктори тренують воїнів ЗСУ. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Також додамо, що зараз під керівництвом інструкторів Військово-морських сил Нідерландів українські бійці підготовку із загальних принципів домедичної допомоги в бойових умовах.

Під час занять відпрацьовуються важливі на полі бою вміння: надання допомоги постраждалому без свідомості; допомога при ускладненому диханні; зупинка загрозливих для життя кровотеч; допомога при переломах та вивихах, обмороженні та тепловому ударі, способи евакуації та переміщення постраждалого.

Підготовка українських військових 

Навчання у Великій Британії вже пройшли щонайменше 14 тисяч військовослужбовців. Вони повернулися захищати Україну від російських загарбників. 

Загалом західні партнери вже підготували біля 60 тисяч воїнів Збройних сил України. Депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер наголосив, що більшість військових мають повернутися до України протягом травня-червня 2023 року. 

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів про цілі контрнаступу та пояснив, як "правильно" завершити війну. Михайло Подоляк заявив, що "контрнаступ складається не з однієї дії, а з великої кількості різних дій". Він наголосив, що понад 90% українців хочуть, щоб ця війна "закінчилася належним чином"

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