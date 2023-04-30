Обучение ВСУ в Великобритании: отработка боевых действий в городской застройке
В Великобритании украинские военные изучают организацию и ведение боев в городской застройке. Занятия проводят шведские инструкторы.
Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силу действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины", — говорится в сообщении.
Также добавим, что сейчас под руководством инструкторов Военно-морских сил Нидерландов украинские бойцы подготовят общие принципы к медицинской помощи в боевых условиях.
На занятиях отрабатываются важные на поле боя умения: оказание помощи пострадавшему без сознания; помощь при осложненном дыхании; остановка угрожающих жизни кровотечений; помощь при переломах и вывихах, обморожении и тепловом ударе, способах эвакуации и перемещения пострадавшего.
Подготовка украинских военных
Обучение в Великобритании уже прошли не менее 14 тысяч военнослужащих. Они вернулись защищать Украину от российских захватчиков.
В общей сложности западные партнеры уже подготовили около 60 тысяч воинов Вооруженных сил Украины. Депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер подчеркнул, что большинство военных должны вернуться в Украину в течение мая-июня 2023 года.
Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о целях контрнаступления и объяснил, как "правильно" завершить войну. Михаил Подоляк заявил, что "контрнаступление состоит не из одного действия, а из большого количества различных действий". Он подчеркнул, что более 90% украинцев хотят, чтобы эта война "закончилась должным образом"