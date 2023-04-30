Обучение ВСУ в Великобритании: отработка боевых действий в городской застройке

Украинские военные продолжают обучение в Британии. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

В Великобритании украинские военные изучают организацию и ведение боев в городской застройке. Занятия проводят шведские инструкторы.

Об этом говорится на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

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"Эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками, повысить безопасность и силу действий Вооруженных Сил Украины, чтобы военнослужащие могли овладеть необходимыми тактическими знаниями для защиты Украины", — говорится в сообщении.

Шведские инструкторы тренируют воинов ВСУ. Фото: Facebook.com/GeneralStaff.ua

Также добавим, что сейчас под руководством инструкторов Военно-морских сил Нидерландов украинские бойцы подготовят общие принципы к медицинской помощи в боевых условиях.

На занятиях отрабатываются важные на поле боя умения: оказание помощи пострадавшему без сознания; помощь при осложненном дыхании; остановка угрожающих жизни кровотечений; помощь при переломах и вывихах, обморожении и тепловом ударе, способах эвакуации и перемещения пострадавшего.

Подготовка украинских военных

Обучение в Великобритании уже прошли не менее 14 тысяч военнослужащих. Они вернулись защищать Украину от российских захватчиков.

В общей сложности западные партнеры уже подготовили около 60 тысяч воинов Вооруженных сил Украины. Депутат немецкого Бундестага от консервативной партии ХДС Родерих Кизеветтер подчеркнул, что большинство военных должны вернуться в Украину в течение мая-июня 2023 года.

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о целях контрнаступления и объяснил, как "правильно" завершить войну. Михаил Подоляк заявил, что "контрнаступление состоит не из одного действия, а из большого количества различных действий". Он подчеркнул, что более 90% украинцев хотят, чтобы эта война "закончилась должным образом"