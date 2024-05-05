Окупанти копіюють військових України під час боїв

Російські військові. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

На початку повномасштабного вторгнення російським військовим були складно воювати на незнайомій місцевості в Україні. Зараз окупанти "адаптувалися" і практично копіюють те, що роблять українські військовослужбовці на фронті.

Про це у суботу, 4 травня, в ефірі телеканалу "Ми — Україна" розповів командир взводу розвідки бригади "Рубіж" Максим Матвійчук.

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Для прикладу, росіяни почали активно використовувати розвідувальні дрони на передовій. За словами Матвійчука, ворог збагнув на скільки ефективні такі БпЛА, коли побачив, як влучно українські військові знищують, спираючись на дані розвідувального дрону.

"Ми придумуємо нове, що діє на фронті, а противник починає вишукувати можливість його знищення та переманювання інформації для себе. У такі "кішки-мишки" ми граємо від початку АТО", — сказав військовий розвідник Максим Матвійчук.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що за останні місяці чисельність російських військ в Україні суттєво не збільшилася, однак окупанти продовжують покращувати свої бойові якості. Ворог впроваджує інновації в тактиці.

Раніше у мережі показали, як оператори батальйону авіаційних систем 47 Окремої механізованої бригади знищили групу противника.