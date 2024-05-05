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Зачем российские оккупанты копируют украинских военных — мнение военного разведчика

5 мая 2024 02:25
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
оккупанты копируют военных Украины во время боев
Российские военные. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В начале полномасштабного вторжения российским военным было сложно воевать на незнакомой местности в Украине. Сейчас оккупанты "адаптировались" и практически копируют то, что делают украинские военнослужащие на фронте.

Об этом в субботу, 4 мая, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал командир взвода разведки бригады "Рубеж" Максим Матвийчук.

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Например, россияне начали активно использовать разведывательные дроны на передовой. По словам Матвийчука, враг понял, насколько эффективны такие БПЛА, когда увидел, как точно украинские военные уничтожают цели, опираясь на данные разведывательного дрона.

"Мы придумываем новое, что действует на фронте, а противник начинает выискивать возможность уничтожить это, ищет информацию для себя. В такие "кошки-мышки" мы играем с самого начала АТО", — сказал военный разведчик Максим Матвийчук.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что за последние месяцы численность российских войск в Украине существенно не увеличилась, однако оккупанты продолжают улучшать свои боевые качества. Враг внедряет инновации в тактике.

Ранее в сети показали, как операторы батальона авиационных систем 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили группу противника.

война
российские войска
ВСУ
беспилотники
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