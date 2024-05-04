Військові 47 ОМБ показали, як знищують групу окупантів

Знищення групи окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їх техніку на нашій землі. Так, оператори батальйону авіаційних систем 47 Окремої механізованої бригади знищили групу противника.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 47 Окремої механізованої бригади у Telegram.

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Російські загарбники продовжують наступати в смузі відповідальності 47 Окремої механізованої бригади.

"Але все, що вони отримують, — це по зубах", — зауважили військові.

На відео видно, як українські оборонці-оператори батальйону авіаційних систем знищили групу противника.

Нагадаємо, нещодавно зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.

Також українські воїни за допомогою танків Bradley "рознесли" позиції ворога на фронті.

Раніше ми писали, що Третя штурмова бригада знищила ворожий командно-спостережний пункт, техніку та піхоту РФ.

Крім того, кіберфахівці СБУ вже знищили пʼять комплексів спостереження окупантів.