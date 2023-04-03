Ліквідація Владлена Татарського: Віктор Ягун розповів, де насправді могла бути вибухівка

"Воєнкор", який мріяв "всіх вбити, всіх пограбувати", загинув на місці. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун сумнівається, що вибухівка, яка вбила російського "воєнкора" Владлена Татарського, була закладена у гіпсовий бюст. Про це експерт розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

"Я подивився, що там було у цій кав’ярні, і мені видається сумнівним, що вибухівка була в статуетці. Тому що статуетка — це оболонка, і вона у даному випадку зіграла б роль додаткової зброї. Тобто, зважаючи на 200 грам тротилу, жертв від уламків було б набагато більше. Там мали б бути такі скалки, що посікло би всіх", — вважає Ягун.

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На його думку, характер пошкоджень від вибуху свідчить про те, що вибухівка могла бути закладена у кав'ярні ще до виступу "воєнкора".

"Таке враження, що насправді вибухівка була або закладена заздалегідь, або принаймні була десь дуже близько біля Татарського. Звісно, я можу помилятися через брак даних, але факт залишається фактом: вбито тільки одну людину", — зазначив експерт.

Віктор Ягун

Нагадаємо, також генерал Ягун вважає, що смерть "воєнкора" була невигідною для українських спецслужб.

Деталі інциденту

Російський пропагандист та "воєнкор" Владлен Татарський загинув 2 квітня у результаті вибуху під час проведення свого "творчого вечора" у кав’ярні "Стріт Фуд №1" у Санкт-Петербурзі. За свідченням очевидців, вибух пролунав біля сцени, на якій знаходився Татарський.

Як стверджує російський ресурс LIFE.ru, внаслідок вибуху постраждало ще 30 людей, які були присутні на "творчому вечорі".

З квітня ФСБ повідомила про затримання у Санкт-Петербурзі 26-річної Дар’ї Трепової, яку підозрюють у реалізації замаху на Владлена Татарського. Російські силовики вважають, що Трепова нібито заховала вибухівку у гіпсовому бюсті Татарського, який вона подарувала "воєнкору" під час заходу.

Пропагандистське інформагентство "РИА Новости" опублікувало відео допиту Трепової, яка зізналася, що принесла бюст до кав’ярні, але відмовилася розповідати під запис, хто його їй дав, пообіцявши зробити це пізніше. Російський "Національний антитерористичний комітет" вже встиг звинуватити Трепову у зв’язках з Фондом боротьби з корупцією Олексія Навального, який нібито спланував вбивство Татарського разом із "українськими спецслужбами".

При цьому раніше російські ЗМІ називали головною підозрюваною уродженку Івано-Франківська Марію Ярун, яка нібито теж була присутня на "творчому вечорі" і зараз перебуває у лікарні з уламковими пораненнями.