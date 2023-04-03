Ликвидация Владлена Татарского: Виктор Ягун рассказал, где на самом деле могла быть взрывчатка

"Военкор", мечтавший "всех убить, всех ограбить", погиб на месте. Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сомневается, что взрывчатка, убившая российского "военкора" Владлена Татарского, была заложена в гипсовый бюст. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

"Я посмотрел, что там было в этом кафе, и мне кажется сомнительным, что взрывчатка была в статуэтке. Потому что статуэтка — это оболочка, и она в данном случае сыграла бы роль дополнительного оружия. То есть, учитывая 200 грамм тротила, жертв от обломков было бы намного больше. Там должны были быть такие осколки, что посекло бы всех", — считает Ягун.

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По его мнению, характер повреждений от взрыва свидетельствует о том, что взрывчатка могла быть заложена в кафе еще до выступления военкора.

"Такое впечатление, что на самом деле взрывчатка была либо заложена заранее, либо, по крайней мере, была где-то очень близко возле Татарского. Конечно, я могу ошибаться из-за нехватки данных, но факт остается фактом: убит только один человек", — отметил эксперт.

Виктор Ягун

Напомним, также генерал Ягун полагает, что смерть военкора была невыгодна украинским спецслужбам.

Детали инцидента

Российский пропагандист и "военкор" Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва во время проведения своего "творческого вечера" в кафе "Стрит Фуд №1" в Санкт-Петербурге. По свидетельству очевидцев, взрыв прогремел возле сцены, на которой находился Татарский.

Как утверждает российский ресурс LIFE.ru, в результате взрыва пострадали еще 30 человек, присутствовавших на "творческом вечере".

С апреля ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге 26-летней Дарьи Треповой, подозреваемой в реализации покушения на Владлена Татарского. Российские силовики считают, что Трепова якобы спрятала взрывчатку в гипсовом бюсте Татарского, который она подарила военкору во время мероприятия.

Пропагандистское информагентство "РИА Новости" опубликовало видео допроса Треповой, которая призналась, что принесла бюст в кафе, но отказалась рассказывать под запись, кто его ей дал, пообещав сделать это позже. Российский "Национальный антитеррористический комитет" уже успел обвинить Трепову в связях с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, который якобы спланировал убийство Татарского вместе с "украинскими спецслужбами".

При этом ранее российские СМИ называли главной подозреваемой уроженку Ивано-Франковска Марию Ярун, которая якобы тоже присутствовала на "творческом вечере" и сейчас находится в больнице с осколочными ранениями.