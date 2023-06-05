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Названо дієвий спосіб захисту населення від ракетного удару

5 червня 2023 12:17
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, що вбереже життя цивільних від ракет
Так виглядає бомбосховище у Фінляндії. Фото: Зоя Казанжи/Фейсбук
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Серйозним, ефективним і перевіреним на практиці засобом убезпечення цивільного населення від наслідків ворожих ракетних ударів є створення системи раннього оповіщення про такого роду атаку. Дана система є в Ізраїля, і він обіцяв надати її Україні.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Убезпечити населення від ракетної атаки можна за допомогою системи раннього оповіщення про ракетну атаку. Це — те, про що ми домовлялися з Ізраїлем", — сказав Снєгирьов.

За його словами, за допомогою цієї системи, незалежно від типу атакуючого з повітря боєприпасу, 10 хвилин вистачає цивільній людині для того, щоб вона мала змогу себе убезпечити від наслідків ракетного удару.

Водночас Снєгирьов наголосив, що така система ефективно працює за умови, що алгоритм дій відпрацьований, і бомбосховища не будуть закриті.

Що сталося у Києві

У ніч проти 1 червня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, близько 02:45 1 червня 2023 року противник підступно атакував столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер".

Було випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" із Брянської області РФ. ППО збила всі 10 цілей.

У Деснянському районі поруч з дитячою поліклінікою через закрите бомбосховище від уламків збитої російської ракети загинуло три особи.

Як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, Росія випустила по Києву 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер". Із них 7 балістичних "Іскандер-М" та 3 крилаті "Іскандер-К". Всі були збиті ППО. Запуск здійснювався із військового аеродрому Клінці, що в Брянській області. Ракети прилетіли до столиці за лічені хвилини.

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