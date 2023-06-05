Стало известно, что убережет жизнь гражданских от ракет

Назван действенный способ защиты населения от ракетного удара
Серьезным, эффективным и проверенным на практике средством защиты гражданского населения от последствий вражеских ракетных ударов является создание системы раннего оповещения о такого рода атаке. Данная система есть в наличие у Израиля, и он обещал предоставить ее Украине.
Об этом в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Обезопасить население от ракетной атаки можно с помощью системы раннего оповещения о ракетной атаке. Это то, о чем мы договаривались с Израилем", — сказал Снегирев.
По его словам, с помощью этой системы, независимо от типа атакующего с воздуха боеприпаса, 10 минут хватает гражданскому человеку для того, чтобы он мог себя обезопасить от последствий ракетного удара.
В то же время Снегирев подчеркнул, что такая система эффективно работает при условии, что алгоритм действий отработан и бомбоубежища не будут закрыты.
Что произошло в Киеве
В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По данным командования Воздушных сил ВСУ, около 02:45 1 июня 2023 г. противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".
Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.
В Деснянском районе рядом с детской поликлиникой из-за закрытого бомбоубежища от обломков сбитой российской ракеты погибли три человека.
Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер". Из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были сбиты ПВО. Запуск осуществлялся с военного аэродрома Клинцы в Брянской области. Ракеты прилетели в столицу в считанные минуты.