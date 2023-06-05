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Назван действенный способ защиты населения от ракетного удара

5 июня 2023 12:17
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что убережет жизнь гражданских от ракет
Так выглядит бомбоубежище в Финляндии. Фото: Зоя Казанжи/Фейсбук
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Серьезным, эффективным и проверенным на практике средством защиты гражданского населения от последствий вражеских ракетных ударов является создание системы раннего оповещения о такого рода атаке. Данная система есть в наличие у Израиля, и он обещал предоставить ее Украине.

Об этом в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новии.LIVE

"Обезопасить население от ракетной атаки можно с помощью системы раннего оповещения о ракетной атаке. Это то, о чем мы договаривались с Израилем", — сказал Снегирев.

По его словам, с помощью этой системы, независимо от типа атакующего с воздуха боеприпаса, 10 минут хватает гражданскому человеку для того, чтобы он мог себя обезопасить от последствий ракетного удара.

В то же время Снегирев подчеркнул, что такая система эффективно работает при условии, что алгоритм действий отработан и бомбоубежища не будут закрыты.

Что произошло в Киеве

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву. По данным командования Воздушных сил ВСУ, около 02:45 1 июня 2023 г. противник коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

Выпущено 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" из Брянской области РФ. ПВО сбило все 10 целей.

В Деснянском районе рядом с детской поликлиникой из-за закрытого бомбоубежища от обломков сбитой российской ракеты погибли три человека.

Как рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по Киеву 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер". Из них 7 баллистических "Искандер-М" и 3 крылатых "Искандер-К". Все были сбиты ПВО. Запуск осуществлялся с военного аэродрома Клинцы в Брянской области. Ракеты прилетели в столицу в считанные минуты.

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