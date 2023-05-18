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Названы главные препятствия предоставления Украине F-16

18 мая 2023 11:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что больше всего мешает Западу предоставить ВСУ самолеты
Американский боевой самолет F-16. Фото: US Air Force
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Предоставление западными партнерами Вооруженным силам Украины в боевых самолетах F-16 требуется время. Кроме того, для этого нужно решить ряд неотложных организационных вопросов.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Любой процесс с поставкой того или иного типа оружия Украины пролонгирован во времени", — сказал Селезнев.

Это время, объяснил он, состоит из бюрократии — подготовки документов, логистики — перемещения и подготовки баз по обслуживанию этого вооружения и — специалистов, которые будут обслуживать это вооружение.

Соответственно, отметил военный эксперт, все, что касается возможности предоставления нам в перспективе самолетов F-16, не так быстро будет реализовываться, как хотелось бы. Поскольку требует особых условий обеспечения бесперебойных полетов F-16, начиная от соответствующего состояния взлетной полосы и заканчивая соответствующим образом обученным персоналом, который будет как летать на этих самолетах, так и будет их обслуживать.

F-16
Cамолет F-16. Фото: NATO/Flickr

"Когда на поле боя у нас появится F-16, я думаю, что это история не из скорых", — резюмировал Селезнев.

Как Запад помогает Украине самолетами

Польша передала Украине почти все боевые самолеты МиГ-29, которые имела на вооружении. А вот F-16, которые хочет получить от западных партнеров Украины, в Польше очень мало, поэтому она не может поделиться с Вооруженными силами Украины.

Напомним, 15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британская армия летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.

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