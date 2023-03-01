Стало известно, почему враг активизировал фортификационное строительство в Крыму

Агрессор опасается контрнаступления ВСУ

Российские оккупационные войска активно возводят инженерные фортификационные сооружения на территории оккупированного Крыма. А самые крупные из них замечены вблизи двух городов на севере полуострова.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"В связи с успешным продвижением ВСУ на юге нашей страны, армия россии в течение последнего месяца активно создавала новые оборонительные укрепления на севере оккупированного Крыма", — сказал Снегирев.

По его словам, сейчас известно о нескольких линиях обороны.

Дмитрий Снегирев

Первая из них находится в районе Армянска, она находится со стороны перешейка и глубоко вынесена в сторону, а вторая — за ним.

Как отметил военный эксперт, также сейчас фортификационные работы проводятся недалеко от Джанкоя, что является показателем, ведь это основная военная база россии, которая является одним из основных ключевых элементов военной инфраструктуры оккупантов на полуострове.

Кроме того, враг ведет инженерно-фортификационные работы в 10 км от административной границы с Херсонской областью.

Также новая линия обороны построена россиянами к югу от города Армянск, сразу за селом Суворово.

"Все это говорит о серьезных опасениях среди россиян относительно дальнейшего контрнаступления ВСУ", — заключает Снегирев.

Где россияне роют окопы

В оккупированный Крым российское военное командование направило 150 солдат срочной службы из Челябинской области. Они будут строить на полуострове оборонительные постройки.

Напомним, что в начале ноября стало известно, что российские войска начали строить укрепленные линии обороны даже на территории Белгородской области, намекая на возможное нападение ВСУ.