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В СБУ відреагували на відео страти полоненого українського військового

12 квітня 2023 10:53
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В СБУ відреагували на відео страти полоненого українського військового
Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: ssu.gov.ua
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне. 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Розслідування СБУ

Зазначається, що СБУ розпочала розслідування на ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. 

"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні. 

Коментар голови СБУ

Очільник СБУ Василь Малюк запевнив, що злочинців, які вчинили жорстоку розправу над українським військовим, буде знайдено. 

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", — підкреслив Малюк.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російський військовий відрізає голову полоненому військовому ЗСУ.

Після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.  

Також раніше з'явилося відео, як після фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого

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