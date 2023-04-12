В СБУ відреагували на відео страти полоненого українського військового

Голова Служби безпеки України Василь Малюк. Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Читайте також:

Розслідування СБУ

Зазначається, що СБУ розпочала розслідування на ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

"Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Коментар голови СБУ

Очільник СБУ Василь Малюк запевнив, що злочинців, які вчинили жорстоку розправу над українським військовим, буде знайдено.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", — підкреслив Малюк.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російський військовий відрізає голову полоненому військовому ЗСУ.

Після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Також раніше з'явилося відео, як після фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.