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Маляр відреагувала на жорстоку страту українського військовополоненого

12 квітня 2023 14:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр відреагувала на жорстоку страту українського військовополоненого
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала жорстоке відео із вбивством українського військовополоненого. Вона наголосила, що російські воєнні злочинці неодмінно будуть відповідати за цей злочин.

Про це Маляр написала у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

"Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались", — розповіла Маляр.

За її словами, Україна робить все, щоб упізнати загиблого. Маляр наголосила, що всім важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Маляр закликала українців утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків. 
 
"Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", — пише Маляр.

Вона також закликала людей зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. За її словами, коли вже всі побачили — це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд. 

Маляр зазначила, що противник хоче залякати українців та зробити їх слабшими. 

"Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", — додала вона.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Також ми писали, що після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.  

Додамо, Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне. 

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