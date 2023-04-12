Маляр відреагувала на жорстоку страту українського військовополоненого

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала жорстоке відео із вбивством українського військовополоненого. Вона наголосила, що російські воєнні злочинці неодмінно будуть відповідати за цей злочин.

Про це Маляр написала у своєму Telegram-каналі.

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"Від перших хвилин появи відео страти українського військового російськими нелюдами всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово, для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Сьогодні вночі ми разом з іншими силовими відомствами та спецслужбами як раз цим займались", — розповіла Маляр.

За її словами, Україна робить все, щоб упізнати загиблого. Маляр наголосила, що всім важливо розуміти — ідентифікація людини по відео, а тим більше людини в таких обставинах, є надзвичайно складним завданням. Маляр закликала українців утриматися від публічного озвучування будь-яких версій до офіційних висновків.



"Будь ласка, майте повагу до близьких загиблого, не робіть жодних публічних припущень щодо особи загиблого, навіть якщо ви абсолютно впевнені, що впізнали його", — пише Маляр.

Вона також закликала людей зупинити поширення цього відео, а також будь-яких подібних відеокадрів. За її словами, коли вже всі побачили — це повинні дивитись прокурори і Міжнародний суд.

Маляр зазначила, що противник хоче залякати українців та зробити їх слабшими.

"Але все, що він отримає у відповідь — нашу лють і повний розгром окупантів, вироки вбивцям і трибунал державі-агресору", — додала вона.

Нагадаємо, в мережі з'явилось відео як російські війська відрізають голову українському полоненому. Це за межами людяності та прощення.

Також ми писали, що після того, як у мережі з'явилося ще одне відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Додамо, Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця. У спецслужбі запевняють, що злочинці понесуть покарання за скоєне.