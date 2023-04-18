Российские неонацисты могли быть причастны к жестокой казни украинского пленника

Названо российское подразделение, которое могло жестоко казнить бойца ВСУ
К жестокой казни украинского военнопленного, запись которой недавно была обнародована в соцсетях, может быть причастна диверсионно-разведывательная группа "Русич". Ее организатором является российский неонацист Алексей Мильчаков.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Есть информация о том, что к этому преступлению, возможно, причастна разведывательно-диверсионная группа "Русич" российского неофашиста Мильчакова", — сказал Снегирев.
По его словам, несколько лет назад ДРГ "Русич" была выведена с оккупированной территории Луганской области на территорию РФ.
"Однако есть информация, что "Русич" вновь принимает участие в составе российских оккупационных войск", — отметил военный эксперт.
В контексте этого Снегирев напомнил, что Мильчаков и его каратели "прославились" внесудебными казнями украинских военнослужащих еще в 2014 году.
"Тогда под городом Счастье в засаду попала колонна ВСУ. И аналогично на видео был задокументирован факт жестокого физического уничтожения украинских военнослужащих. Очевидно, речь идет именно об этом подразделении", — не исключил военный аналитик.
По убеждению Снегирева, это последнее видео опубликовано не случайно. В любом случае, публикация подобных видео — это элементы информационных операций против военнослужащих ВСУ.
"Речь идет о психологическом давлении как на самих военнослужащих, так и на членов их семей. Это устрашение, элемент демонстративного террора. И, соответственно, бравада перед своими негодяями, такими же людьми, которые задействованы в кровавом преступлении", — сказал Снегирев.
Что произошло с украинским военнопленным
В сети появилось видео как российские военные отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.
Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленника украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.
Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала жестокое видео с убийством украинского военнопленного. Она подчеркнула, что российские военные преступники обязательно будут отвечать за это преступление.