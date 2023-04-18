Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Названо российское подразделение, которое могло жестоко казнить бойца ВСУ arrow

Названо российское подразделение, которое могло жестоко казнить бойца ВСУ

18 апреля 2023 11:05
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Российские неонацисты могли быть причастны к жестокой казни украинского пленника
Солдаты спецподразделения российской армии. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

К жестокой казни украинского военнопленного, запись которой недавно была обнародована в соцсетях, может быть причастна диверсионно-разведывательная группа "Русич". Ее организатором является российский неонацист Алексей Мильчаков.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.

"Есть информация о том, что к этому преступлению, возможно, причастна разведывательно-диверсионная группа "Русич" российского неофашиста Мильчакова", — сказал Снегирев.

По его словам, несколько лет назад ДРГ "Русич" была выведена с оккупированной территории Луганской области на территорию РФ.

"Однако есть информация, что "Русич" вновь принимает участие в составе российских оккупационных войск", — отметил военный эксперт.

В контексте этого Снегирев напомнил, что Мильчаков и его каратели "прославились" внесудебными казнями украинских военнослужащих еще в 2014 году.

"Тогда под городом Счастье в засаду попала колонна ВСУ. И аналогично на видео был задокументирован факт жестокого физического уничтожения украинских военнослужащих. Очевидно, речь идет именно об этом подразделении", — не исключил военный аналитик.

По убеждению Снегирева, это последнее видео опубликовано не случайно. В любом случае, публикация подобных видео — это элементы информационных операций против военнослужащих ВСУ.

"Речь идет о психологическом давлении как на самих военнослужащих, так и на членов их семей. Это устрашение, элемент демонстративного террора. И, соответственно, бравада перед своими негодяями, такими же людьми, которые задействованы в кровавом преступлении", — сказал Снегирев.

Что произошло с украинским военнопленным

В сети появилось видео как российские военные отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.

Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленника украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала жестокое видео с убийством украинского военнопленного. Она подчеркнула, что российские военные преступники обязательно будут отвечать за это преступление.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB