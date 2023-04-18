Российские неонацисты могли быть причастны к жестокой казни украинского пленника

Солдаты спецподразделения российской армии. Фото: РосСМИ

К жестокой казни украинского военнопленного, запись которой недавно была обнародована в соцсетях, может быть причастна диверсионно-разведывательная группа "Русич". Ее организатором является российский неонацист Алексей Мильчаков.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.

"Есть информация о том, что к этому преступлению, возможно, причастна разведывательно-диверсионная группа "Русич" российского неофашиста Мильчакова", — сказал Снегирев.

По его словам, несколько лет назад ДРГ "Русич" была выведена с оккупированной территории Луганской области на территорию РФ.

"Однако есть информация, что "Русич" вновь принимает участие в составе российских оккупационных войск", — отметил военный эксперт.

В контексте этого Снегирев напомнил, что Мильчаков и его каратели "прославились" внесудебными казнями украинских военнослужащих еще в 2014 году.

"Тогда под городом Счастье в засаду попала колонна ВСУ. И аналогично на видео был задокументирован факт жестокого физического уничтожения украинских военнослужащих. Очевидно, речь идет именно об этом подразделении", — не исключил военный аналитик.

По убеждению Снегирева, это последнее видео опубликовано не случайно. В любом случае, публикация подобных видео — это элементы информационных операций против военнослужащих ВСУ.

"Речь идет о психологическом давлении как на самих военнослужащих, так и на членов их семей. Это устрашение, элемент демонстративного террора. И, соответственно, бравада перед своими негодяями, такими же людьми, которые задействованы в кровавом преступлении", — сказал Снегирев.

Что произошло с украинским военнопленным

В сети появилось видео как российские военные отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.

Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленника украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала жестокое видео с убийством украинского военнопленного. Она подчеркнула, что российские военные преступники обязательно будут отвечать за это преступление.