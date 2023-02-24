Стало известно, что помешает оккупантам отремонтировать Крымский мост

Названо условие, при котором россияне смогут восстановить Крымский мост
Российские кафиры к осени смогут восстановить полноценное движение транспорта по Крымскому мосту. При условии, что на нем снова что-то не разразится.
Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
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"Оккупантам удалось восстановить полностью и запустить автомобильную часть Крымского моста", — сказал Селезнев.
Вместе с тем, добавил он, железнодорожная часть перехода не работает со 100-процентной нагрузкой, поскольку одна линия, до сих пор не восстановленная, и ремонт ее продлится до сентября при условии, что с мостом опять что-нибудь не случится взрывоопасного.
Что происходит в Крыму
Российские кафиры признают неизбежность деоккупации Крыма, поэтому стягивают туда войска и строят оборонительные сооружения.
После начала процесса обсуждения поставок новых образцов западного оружия украинской армии, в частности танков, количество российских войск в Крыму начало увеличиваться.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что военные базы россии в Крыму можно считать легитимными целями для ВСУ.
Президент Владимир Зеленский готов рассмотреть варианты невоенного возвращения аннексированного Россией Крыма. В то же время, по его словам, если эти способы не предусматривают деоккупацию полуострова, то не стоит тратить попусту время.
Фото: Reuters