Не бігати — 3-тя ОШБр показала майстерні кадри роботи дронів по окупантах
Військовослужбовці бригади операторів "Люм'єр" 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу своїх безпілотників. Завдяки майстерній роботі пілотів було знищено особовий склад та засоби пересування російського загону.
Дивовижні кадри роботи бійців показали в офіційних соцмережах підрозділу.
3-тя ОШБр показала кадри розгрому окупантів
Як розповідають самі військові, виявлений ними російський загін намагався сховатися у покинутих приватних будинках та бліндажах.
Внаслідок роботи бійців успішно було знищено:
- легковий автомобіль, в якому пересувався загін;
- вантажний автомобіль, в якому, ймовірно, пересувалися інші ворожі бійці;
- піхотні частини, які прикривали загін.
Дрони на війні — останні новини
Нагадаємо, раніше оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута.
Водночас США передадуть Україні ударні дрони останнього покоління Felon з вогнепальною зброєю на борту, і вже організували їхнє серійне виробництво, яке профінансує Пентагон.
А також бійці ССО знищили на Сумщині ворожий пересувний ЗРК "Бук" за допомогою ударних безпілотників.
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