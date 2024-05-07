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Не бігати — 3-тя ОШБр показала майстерні кадри роботи дронів по окупантах

7 травня 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Не бігати — 3-тя ОШБр показала майстерні кадри роботи дронів по окупантах
Український дрон заходить на атаку. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Військовослужбовці бригади операторів "Люм'єр" 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу своїх безпілотників. Завдяки майстерній роботі пілотів було знищено особовий склад та засоби пересування російського загону.

Дивовижні кадри роботи бійців показали в офіційних соцмережах підрозділу.

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Як розповідають самі військові, виявлений ними російський загін намагався сховатися у покинутих приватних будинках та бліндажах.

Внаслідок роботи бійців успішно було знищено:

  • легковий автомобіль, в якому пересувався загін;
  • вантажний автомобіль, в якому, ймовірно, пересувалися інші ворожі бійці;
  • піхотні частини, які прикривали загін.

 Дрони на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута.

Водночас США передадуть Україні ударні дрони останнього покоління Felon з вогнепальною зброєю на борту, і вже організували їхнє серійне виробництво, яке профінансує Пентагон.

А також бійці ССО знищили на Сумщині ворожий пересувний ЗРК "Бук" за допомогою ударних безпілотників. 

російські війська
ЗСУ
Україна
дрони
війна в Україні

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