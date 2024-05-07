Не бігати — 3-тя ОШБр показала майстерні кадри роботи дронів по окупантах

Український дрон заходить на атаку. Фото: скриншот

Військовослужбовці бригади операторів "Люм'єр" 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади показали роботу своїх безпілотників. Завдяки майстерній роботі пілотів було знищено особовий склад та засоби пересування російського загону.

Дивовижні кадри роботи бійців показали в офіційних соцмережах підрозділу.

Читайте також:

3-тя ОШБр показала кадри розгрому окупантів

Як розповідають самі військові, виявлений ними російський загін намагався сховатися у покинутих приватних будинках та бліндажах.

Внаслідок роботи бійців успішно було знищено:

легковий автомобіль, в якому пересувався загін;

вантажний автомобіль, в якому, ймовірно, пересувалися інші ворожі бійці;

піхотні частини, які прикривали загін.

Дрони на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше оператори ударних безпілотників з бригади "Гвардії наступу "Помста" показали кадри ліквідації російських позицій поблизу Бахмута.

Водночас США передадуть Україні ударні дрони останнього покоління Felon з вогнепальною зброєю на борту, і вже організували їхнє серійне виробництво, яке профінансує Пентагон.

А також бійці ССО знищили на Сумщині ворожий пересувний ЗРК "Бук" за допомогою ударних безпілотників.