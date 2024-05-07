Не бегать — 3-я ОШБр показала мастерские кадры работы дронов по оккупантам
Военнослужащие бригады операторов "Люмьер" 2 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады показали работу своих беспилотников. Благодаря мастерской работе пилотов был уничтожен личный состав и средства передвижения русского отряда.
Удивительные кадры работы бойцов показали в официальных соцсетях подразделения.
3 ОШБр показала кадры разгрома оккупантов
Как рассказывают сами военные, обнаруженный ими российский отряд пытался скрыться в заброшенных частных домах и блиндажах.
В результате работы бойцов успешно было уничтожено:
- легковой автомобиль, в котором передвигался отряд;
- грузовой автомобиль, в котором, вероятно, передвигались другие вражеские бойцы;
- пехотные части, прикрывавшие отряд.
Дроны на войне — последние новости
Напомним, ранее операторы ударных беспилотников из бригады "Гвардії наступу "Помста" показали кадры ликвидации российских позиций вблизи Бахмута.
В то же время США передадут Украине ударные дроны последнего поколения Felon с огнестрельным оружием на борту и уже организовали их серийное производство, которое профинансирует Пентагон.
А также бойцы ССО уничтожили в Сумской области вражеский передвижной ЗРК "Бук" с помощью ударных беспилотников.
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