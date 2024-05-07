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Не бегать — 3-я ОШБр показала мастерские кадры работы дронов по оккупантам

7 мая 2024 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Не бегать — 3-я ОШБр показала мастерские кадры работы дронов по оккупантам
Украинский дрон заходит на атаку. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Военнослужащие бригады операторов "Люмьер" 2 механизированного батальона 3 отдельной штурмовой бригады показали работу своих беспилотников. Благодаря мастерской работе пилотов был уничтожен личный состав и средства передвижения русского отряда.

Удивительные кадры работы бойцов показали в официальных соцсетях подразделения.

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Как рассказывают сами военные, обнаруженный ими российский отряд пытался скрыться в заброшенных частных домах и блиндажах.

В результате работы бойцов успешно было уничтожено:

  • легковой автомобиль, в котором передвигался отряд;
  • грузовой автомобиль, в котором, вероятно, передвигались другие вражеские бойцы;
  • пехотные части, прикрывавшие отряд.

Дроны на войне — последние новости

Напомним, ранее операторы ударных беспилотников из бригады "Гвардії наступу "Помста" показали кадры ликвидации российских позиций вблизи Бахмута.

В то же время США передадут Украине ударные дроны последнего поколения Felon с огнестрельным оружием на борту и уже организовали их серийное производство, которое профинансирует Пентагон.

А также бойцы ССО уничтожили в Сумской области вражеский передвижной ЗРК "Бук" с помощью ударных беспилотников.

российские войска
ВСУ
Украина
дроны
война в Украине

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