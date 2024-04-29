Негде будет закрепиться — военный 5-й ОШБр объяснил, чем важен Часов Яр

Украинский военный. Фото: Telegram/Zelenskiy

Российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

Какая роль Часового Яра для российской армии объяснил военный пятой отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер в интервью УП.

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Наступление россиян

По словам защитника, после захвата Бахмута враг не прекращал намерений по поводу наступления, но брал небольшой перерыв для перегруппировки войск и ротаций.

Так, оккупанты осуществляют наступления преимущественно зимой, вероятно, с каким-то конкретным замыслом. Для украинских вооруженных сил зима — это самый тяжелый период, люди болеют.

Онуфер рассказал, что прошлой зимой основной удар РФ был на Ивановское, а в этом году они смогли здесь закрепиться.

"Они как действуют: цепляются за крайние дома и быстро наталкивают туда людей. Затем их "разбирает" артиллерия, они гибнут, но все равно распыляются по направлению", — заметил военный.

По его словам, для россиян это еще один путь, чтобы выйти на рубеж Часового Яра.

Роль Часового Яра для России

Военный считает, что в случае захвата Часового Яра противник сможет работать с этой "высоты" — подтянуть поближе свои зенитные комплексы, замаскировать технику между домами. Однако украинские силы наоборот будут вынуждены оттянуть свои огневые средства.

По его мнению, Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку. Кроме того, потеря любого населенного пункта — это наши погибшие военные. Территории все равно нужно будет отвоевывать, что будет еще труднее, поскольку при штурмах потери больше.

"Понятно, если мы потеряем Часов Яр, то россияне и на этом не остановятся. Будут очередные полевые бои, позиционная война от села к селу. И нам будет очень трудно закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет "Азовстали", заводов, где можно долго держать оборону", — объяснил Онуфер.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая.

Кроме того, по мнению аналитиков Института изучения войны, российские войска, вероятно, будут продолжать добиваться тактических успехов в направлении Часового Яра, но это вряд ли перерастет в значительное в оперативном плане проникновение.