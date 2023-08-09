Германия передаст Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Пусковые установки ЗРК Patriot. Фото: google

Германия продолжает поддерживать Украину против вооруженной агрессии РФ. Следовательно, страна передала ВСУ еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

Об этом сообщается на официальном сайте германского правительства.

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Отмечается, что в пакет военной помощи вошли:

28 единиц гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

12 461 патрон 155 мм;

материал для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;

182 единицы для охраны границы;

88 БпЛА-разведчиков VECTOR;

1288 биноклей;

20600 защитных очков;

38 седельных поездов 8x8 HX81 и 33 полуприцепа;

6 грузовиков 8х6 с 21 рулоном контейнеров;

100 пулеметов MG5;

300 000 аптечек;

80000 защитных очков.

Напомним, на днях неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала Украине.

Также мы писали, что глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Да, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.