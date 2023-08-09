Германия передаст Украине две пусковые установки ЗРК Patriot

Не только ЗРК Patriot: Германия передаст Украине пакет военной помощи
9 августа 2023 19:08
Пусковые установки ЗРК Patriot. Фото: google
Германия продолжает поддерживать Украину против вооруженной агрессии РФ. Следовательно, страна передала ВСУ еще две пусковые установки ЗРК Patriot.
Об этом сообщается на официальном сайте германского правительства.
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Отмечается, что в пакет военной помощи вошли:
- 28 единиц гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
- 12 461 патрон 155 мм;
- материал для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
- 182 единицы для охраны границы;
- 88 БпЛА-разведчиков VECTOR;
- 1288 биноклей;
- 20600 защитных очков;
- 38 седельных поездов 8x8 HX81 и 33 полуприцепа;
- 6 грузовиков 8х6 с 21 рулоном контейнеров;
- 100 пулеметов MG5;
- 300 000 аптечек;
- 80000 защитных очков.
Напомним, на днях неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала Украине.
Также мы писали, что глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Да, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.