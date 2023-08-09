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Не только ЗРК Patriot: Германия передаст Украине пакет военной помощи

9 августа 2023 19:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Германия передаст Украине две пусковые установки ЗРК Patriot
Пусковые установки ЗРК Patriot. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Германия продолжает поддерживать Украину против вооруженной агрессии РФ. Следовательно, страна передала ВСУ еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

Об этом сообщается на официальном сайте германского правительства.

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Отмечается, что в пакет военной помощи вошли:

  • 28 единиц гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
  • 12 461 патрон 155 мм;
  • материал для обезвреживания взрывчатых боеприпасов;
  • 182 единицы для охраны границы;
  • 88 БпЛА-разведчиков VECTOR;
  • 1288 биноклей;
  • 20600 защитных очков;
  • 38 седельных поездов 8x8 HX81 и 33 полуприцепа;
  • 6 грузовиков 8х6 с 21 рулоном контейнеров;
  • 100 пулеметов MG5;
  • 300 000 аптечек;
  • 80000 защитных очков.

Напомним, на днях неизвестная страна выкупила у Бельгии 50 танков Leopard 1 и передала Украине.

Также мы писали, что глава отдела закупок армии США Даг Буш заявил, что Вашингтон официально согласовал отправку танков Abrams в Украину. Да, по его словам, техника должна прибыть в начале осени.

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