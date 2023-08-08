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Невідома країна викупила в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала Україні, — ЗМІ

8 серпня 2023 17:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Невідома країна викупила в Бельгії 50 танків Leopard 1 та передала Україні, — ЗМІ
Танк Leopard. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Якась країна викупила у Бельгії 50 танків Leopard 1. Вона вирішила передати військову техніку для України.

Про це повідомляє Business AM.

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Leopard для України

Декілька років тому 50 танків були повністю зняті з озброєння бельгійської армії. Під тиском необхідності додаткової економії в Бельгії зняли з озброєння всю важку гусеничну техніку і замінили її легшими броньованими машинами на шинах.

Танки Leopard так і не потрапили до пакета військової допомоги, яку Бельгія передає Україні.

Міністр оборони Людівін Дедондер розповіла, що вони занадто дорогі, щоб їх можна було ввести в експлуатацію. 

"Була проведена робота, щоб їх знову залатати, але компанія зараз просить до 500 тисяч євро за машину. Я розумію, що робота не безкоштовна, але маржа перебільшена", — повідомляла вона.

Бельгія продала танки компанії OIP Systems. Їхня ціна була 15 тисяч євро за штуку. В армії країни не було достатньої кількості ангарів, щоб розмістити списану техніку.

Якась країна вирішила придбати Leopard 1. Танки вирушать до України через Німеччину та Італію. Видання зазначає, що дорогою військову техніку оснастять новими системами озброєння.

Наразі невідомо, яка саме країна придбала танки для України. 

Business AM пише, що на зберіганні у OIP залишиться велика кількість техніки, включно з зенітними танками Gepard.

Нагадаємо, очільник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив, що Вашингтон офіційно погодив відправку танків Abrams в Україну. Так, за його словами, техніка має прибути на початку осені.

Також ми писали, що в уряді Німеччини оновили перелік військової допомоги, яку надали нашій державі для боротьби у війні проти російських окупантів. В пресслужбі розповіли, яку зброю було надано.

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