Не залишилось нічого "живого" — прикордонники знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21"

Знищення РЕБ. Фото: скриншот відео

Прикордонники Гвардії наступу "Сталевий кордон" продовжують невпинно знищувати ворога, завдавати йому колосальних втрат у живій силі й техніці. Днями українські захисники знищили новітній російський комплекс РЕБ "Поле-21".

Відео майстерної роботи показали у ДПСУ.

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У ДПСУ зазначили, що дану установку постачають російській армії з 2016 року. Вона призначена для приглушення каналів супутникової навігації.

"Однак після зустрічі з дроном прикордонників Гвардії наступу "Сталевий кордон" функції устаткування "модернізовано", — написали у ДПСУ, говорячи про знищення комплексу.

На оприлюднених кадрах видно, як бійці "вполювали" РЕБ, після чого прицільним дроновим ударом майстерно знищили ціль. Внаслідок влучання на місці спалахнула сильна пожежа, яка не залишила після себе нічого "живого".

Нагадаємо, днями українські воїни знищили замаскований ворожий склад поблизу Кліщіївки.

Крім того, Третя штурмова показала влучний удар HIMARS по місцю розташування росіян.

Додамо, українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.