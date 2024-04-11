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Не осталось ничего "живого" — пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21"

11 апреля 2024 12:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Не осталось ничего "живого" — пограничники уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Поле-21"
Уничтожение РЭБ. Фото: скриншот видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Пограничники Гвардии наступления "Стальная граница" продолжают неустанно уничтожать врага, наносить ему колоссальные потери в живой силе и технике. На днях украинские защитники уничтожили новый российский комплекс РЭБ "Поле-21".

Видео мастерской работы показали в ГПСУ.

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В ГПСУ отметили, что данную установку поставляют российской армии с 2016 года. Она предназначена для подавления каналов спутниковой навигации.

"Однако после встречи с дроном пограничников Гвардии наступления "Стальная граница" функции оборудования "модернизированы", — написали в ГПСУ, говоря об уничтожении комплекса.

На обнародованных кадрах видно, как бойцы "охотились" на РЭБ, после чего прицельным дроновым ударом мастерски уничтожили цель. В результате попадания на месте вспыхнул сильный пожар, не оставивший после себя ничего "живого".

Напомним, на днях украинские воины уничтожили замаскированный вражеский состав вблизи Клещиевки.

Кроме того, Третья штурмовая показала точный удар HIMARS по месторасположению россиян.

Добавим, украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.

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