"Вот такая вот ж*па": оккупант рассказал матери, как непригодных россиян заставляют воевать

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский оккупант обсудил с матерью возвращение на фронт военнослужащих, которые прошли лечение и по состоянию здоровья больше не пригодны к выполнению задач из-за проблем со зрением и болезней сердца. Он также пожаловался на неравномерные выплаты денежного обеспечения личному составу подразделениям ВС РФ и 1, 2 АК.

Очередной перехват оккупантов опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что говорил оккупант:

— Алло, мамуль. Приветик.

— Да не. Да то наши стреляют.

— Та да на завтра. Но смотри это. Как его, я пока короче тут, я там сейчас на медроте закажу форму, чтобы вот это на деньги к судмедэкспертизы, вот, потом буду возвращаться к Жеке, потому что меня тут долго не продержат. Меня куда-то переведут хр*н знает куда. Понимаешь?

— Мам, тут вообще такое творится. Я тебе говорю. Вот у нас мужик. У него в Москве делали операцию, какую-то пружины ставили в сердце — вы годны, вы здоровы. Пацан слепой, дальше рук своих не видит — здоровый.

— Короче, всем дают категорию "Г", а это годный. Единственное, что могут дать отпуск месяц, типа подлечится.

— Все возмущаются, что...а вот россиянин говорит: "Там Беженцев, говорит, отсюда и с Украины в России получают по 40 тысяч, отлавливайте и сюда отправляйте, пусть воюют".

— А я не на передке, я на второй линии обороны. Это кто на первой линии обороны?

— Мама, это у тебе передок. Нет, а те, кто сидят в городе, получают по 28 тысяч. Я тебе серьезно говорю, мама.

— Но ты не ровняй россиян и нас. Я ж отношусь к первому российскому корпусу. А они ж, наверное, там от российских этих...тут же ж мама, короче, до 26 года сказали будет вот такая вот ж*па, Россия будет долго.

— Нет, ну освобождать территории то будут. А я имею в виду, что вот эта неразбериха в документах, вот это вот неравноправие, короче.

Напомним, отец и сын из России обсудили отсутствие надлежащего обеспечения вооружением и военной техникой подразделений оккупантов на передовых позициях. Они также рассказали о халатном отношении к личному составу, погибшему при выполнении боевых задач.

Также мы писали, что жена российского оккупанта в телефонном разговоре пожаловалась на халатное отношение врачей к военным РФ. По ее словам, медики оттягивают лечение солдат, а потом говорят, что они пропали без вести.