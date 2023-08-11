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"Нечего там делать": россияне обсудили уклонение от мобилизации и погибших оккупантов

11 августа 2023 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Нечего там делать": россияне обсудили уклонение от мобилизации и погибших оккупантов
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Граждане Российской Федерации обсудили возможности уклонения населения от мобилизации. Они также поговорили о погибших военнослужащих и обстрелах позиций.

Очередной перехват россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что говорила россиянка:

— Привет. Да я уже слышала, но тоже страшно. Молодой? 23? Жалко.

— Да вот ждем, чтобы вы пришли и куда-нибудь, уже что-нибудь с вами что-то решилось. Да, хоть что-то решилось. Вчера Жорка еще говорит. А у меня на 30-е сентября, говорит, повестка. Говорю, ничего не знаю, берешь Катину справку, берешь то, что ты учится устроился, иди и это...нечего там делать. И Стаса наоборот надо ждать, чтобы Стас пришел.

— Берегитесь, не держитесь. А берегите себя.

— Я говорю, я вчера прочитала, что Димона жена написала в нашем чате, что это, Якута погиб. Мы все в шоке. Мы ж никто не знали, а она.

— Да слышу, слышу бомбят.

Напомним, российский оккупант обсудил с матерью возвращение на фронт военнослужащих, которые прошли лечение и по состоянию здоровья больше не пригодны к выполнению задач из-за проблем со зрением и болезней сердца. Он также пожаловался на неравномерные выплаты денежного обеспечения личному составу подразделениям ВС РФ и 1, 2 АК.

Также мы писали, что Главное управление разведки при Минобороны Украины перехватило очередной разговор российского оккупанта с женой. Супруги обсудили ситуацию на Купянском направлении, потери подразделения во время войны, а также обострение ситуации на фронте в результате контрнаступления ВСУ.

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