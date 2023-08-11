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"Необхідні для успіху України": Кулеба закликав партнерів надати Taurus і ATACMS

11 серпня 2023 22:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Необхідні для успіху України": Кулеба закликав партнерів надати Taurus і ATACMS
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Taurus і ATACMS. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.

Про це Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х.

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Taurus і ATACMS для України

Кулеба наголосив, що ракети дальнього радіуса дії мають вирішальне значення.

"Ось чому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якомога швидше. Обидва будуть використовуватися виключно всередині наших кордонів. Чим більший радіус дії ракети, тим коротша війна", — зазначив він.

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Допис Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проявив упевненість у можливості отримання Україною ракет далекого радіусу дії Taurus та ATACMS від Німеччини та США. Ці озброєння здатні посилити можливості української армії щодо дій у районі російських ліній оборони.

Також ми писали, що американські далекобійні ракети ATACMS разом із іншими зразками такого озброєння знищать російську військову логістику на окупованих територіях України і зроблять війну для росіян безперспективною.

Додамо, наразі уряд Німеччини розглядає можливість передачі Україні ракет Taurus. Однак канцлер країни Олаф Шольц схвалить постачання тоді, коли озброєння запрограмують не бити по РФ. 

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