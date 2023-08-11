"Необходимые для успеха Украины": Кулеба призвал партнеров предоставить Taurus и ATACMS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Ivan Lyubysh-Kirdey

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров как можно скорее предоставить Taurus и ATACMS. По его словам, чем больше дальность ракет, тем короче война.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х.

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Кулеба подчеркнул, что ракеты дальнего радиуса действия имеют решающее значение.

"Вот почему Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно скорее. Оба будут использоваться исключительно внутри наших границ. Чем больше радиус действия ракеты, тем короче война", — отметил он.

Пост Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проявил уверенность в возможности получения Украиной ракет дальнего радиуса действия Taurus и ATACMS от Германии и США. Эти вооружения способны усилить возможности украинской армии по поводу действий в районе российских линий обороны.

Также мы писали, что американские дальнобойные ракеты ATACMS, вместе с другими образцами такого вооружения, уничтожат российскую военную логистику на оккупированных территориях Украины и сделают войну для россиян бесперспективной.

Добавим, в настоящее время правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц одобрит поставки, когда вооружение запрограммируют не бить по РФ.