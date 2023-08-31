Неподалік Москви збили дрон: десятки авіарейсів затримуються
Вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримують десятки рейсів.
Про це пишуть росЗМІ.
Що відомо про збиття дрона неподалік Москви
"Міноборони Росії повідомляє, що сьогодні вранці припинено чергову терористичну атаку київського режиму із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії", — пише прокремлівське ЗМІ.
Так, 31 серпня чергові засоби ППО збили безпілотний літальний апарат над територією Московської області.
"Силами ППО у Воскресенському районі знищено безпілотника, який летів у напрямку до Москви, заздалегідь постраждалих і руйнувань немає", — повідомив мер Москви Сергій Собянін.
До того ж усі три міжнародні аеропорти у Москві затримують рейси.
"Аеропорт "Внуково" повідомив, що вранці в четвер ввів обмеження на польоти, для безпеки частину рейсів було перенаправлено в інші авіагавані", — передає росЗМІ.
Так, за інформацією "Яндекс.Розклад", кількість затриманих рейсів у "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" наразі зросла до 59.
Нагадаємо, військовий експерт розкрив секрет, як безпілотники ЗСУ атакують Росію.
Також стало відомо, скільки разів за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим.