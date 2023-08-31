Неподалік Москви збили дрон: десятки авіарейсів затримуються

Дрон у небі. Ілюстративне фото: google.com

Вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримують десятки рейсів.

Про це пишуть росЗМІ.

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"Міноборони Росії повідомляє, що сьогодні вранці припинено чергову терористичну атаку київського режиму із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії", — пише прокремлівське ЗМІ.

Так, 31 серпня чергові засоби ППО збили безпілотний літальний апарат над територією Московської області.

"Силами ППО у Воскресенському районі знищено безпілотника, який летів у напрямку до Москви, заздалегідь постраждалих і руйнувань немає", — повідомив мер Москви Сергій Собянін.

До того ж усі три міжнародні аеропорти у Москві затримують рейси.

"Аеропорт "Внуково" повідомив, що вранці в четвер ввів обмеження на польоти, для безпеки частину рейсів було перенаправлено в інші авіагавані", — передає росЗМІ.

Так, за інформацією "Яндекс.Розклад", кількість затриманих рейсів у "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво" наразі зросла до 59.

Нагадаємо, військовий експерт розкрив секрет, як безпілотники ЗСУ атакують Росію.

Також стало відомо, скільки разів за рік дрони атакували Росію і тимчасово окупований Крим.