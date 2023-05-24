Неизвестные дроны атаковали военный корабль РФ: подробности
Утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Пока официальных подтверждений от Генштаба ВСУ и оккупационных властей не поступало.
Об этом сообщают росСМИ.
По сообщениям, в этой атаке участвовали три дрона, но их конкретный тип не был раскрыт. Впрочем, "атака была отбита", и по предварительной информации оккупантов, корабль не пострадал.
Сразу после известий об атаке на российский корабль "власть" оккупированного Крыма объявила о временном закрытии Крымского моста. Согласно версии предателя Сергея Аксенова, такое решение было принято из-за проведения военных учений в районе.
В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых виден дым недалеко от Крымского моста. Однако "власть" утверждает, что это связано с проведением учений. По последним сообщениям российских СМИ, мост уже возобновил свою работу и функционирует в обычным режиме.
Напомним, оккупанты начали выезжать из временно оккупированного Крыма. Кроме того, россияне пытаются и "замести" за собой следы.
Отметим, россияне пытаются привлечь к обороне Крыма воинов-афганцев. Но ветераны той захватнической войны СССР в основном отказываются от участия в "отрядах обороны".
Тем временем в четверг, 18 мая, в Крыму возле Симферополя взорвали железную дорогу. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал инцидент. Подробности в материале.
Напомним, российские военные продолжают нарушать принципы и правила ведения войны. Оккупанты под предлогом "эвакуации" людей в Крым, создают из них "живой щит".