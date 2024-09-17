Атака дронів на Україну вночі 17 вересня — ППО збила 34 ворожі цілі

Мобільна група ППО. Фото: Суспільне

Російські загарбники у ніч проти вівторка, 17 вересня, завдали чергового удару по Україні, застосувавши 51 ударний безпілотник. Бійцями протиповітряної оборони було знищено 34 ворожих об'єкти.

Про це повідомили у Повітряних силах.

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Нічна атака дронів на Україну

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті злагоджених дій українських захисників було збито 34 ударні дрони ворога.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України. Варто зазначити, що інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.