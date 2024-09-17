Атака дронов на Украину ночью 17 сентября — ПВО сбила 34 вражеских цели

Ночная атака дронов на Украину — Воздушные силы отчитались о сбитых целях
Российские захватчики в ночь на вторник, 17 сентября, нанесли очередной удар по Украине, применив 51 ударный беспилотник. Бойцами противовоздушной обороны было уничтожено 34 вражеских объекта.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Ночная атака дронов на Украину
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЕБ Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате слаженных действий украинских защитников были сбиты 34 ударных дрона врага.
Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БпЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины. Следует отметить, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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